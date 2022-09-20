Доллар за 42,50: гривна падает в цене, а финансисты объясняют причины

Цифры курса валют сейчас скрыты за распоряжением Нацбанка, но узнать курс легко: просто зайти в обменник или в специальные приложения, говорится в ТСН.

После того, как обменный курс запретили писать публично: давление на гривну действительно уменьшилось. И вот снова на наличном рынке – 42.50. Это явление временное: успокаивают финансисты. И связано с дефицитом именно наличных денег американской валюты.

Украинцы начали активно скупать доллары, чтобы сэкономить. В банковских отделениях столько нет, и если в мирное время подобная проблема решалась быстро: валюту завозили самолетами под нужды рынка, то теперь – ситуация другая.

Как и весь импорт доллар заезжает сухопутными путями и именно эта задержка, и временный дефицит из-за нее, вызвал ажиотаж. И как всегда у нас бывает подтолкнул наличный курс вверх.

Официальный курс остается на том же уровне: 36,67.

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