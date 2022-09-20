В ближайшее время они их проведут: эксперт рассказал, зачем россиянам псевдореферендумы

Вскоре псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины поддержат официальные деятели РФ.

Об этом рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский в эфире ТСН.

"Мы скоро с вами увидим поддержку псевдореферендумов официальными деятелями РФ. И я бы здесь не разделял "ЛДНР", временную оккупированную Запорожскую область и Херсонщину", — отметил Лысянский.

По его словам, российским властям нужен сухопутный коридор в Крым через эти территории.

Павел Лисянский со ссылкой на личные источники сообщил, что РФ устроит так называемые референдумы.

"Вопрос в том, что они будут их проводить. Мне не хотелось, чтобы это было, но, к сожалению, это факт. Меня информируют очень опытные источники, и они мне еще вчера сказали, что они их в ближайшее время проведут. В ответ на это Сегодня опубликовали статью на Левом берегу в моем блоге по поводу проведения этих референдумов, и там в конце раз говорю о том, что есть два сценария: либо они их отсрочат, либо проведут в ближайшее время, сейчас там наверняка и Лавров выскажется, и другие более официальные личности, а затем и Путин", — сказал он.

По информации эксперта, вечером 20 сентября общественные палаты обратились к так называемым главам оккупационной администрации Донецка Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, а затем сделали ситуацию медийной, впоследствии — референдум.

"Здесь будет такой люфт. Результаты этих референдумов должна признать РФ. Если они будут их признавать, то уже сейчас должны у их пропагандистов быть такие месседжи: возвращение домой и все такое. Но еще раз хочу сказать: эта скорость это результат контрнаступления ВСУ. Затем РФ должна признать либо нет, либо частично эти территории, после чего начнется процесс интеграции", — добавил Павел Лысянский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

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