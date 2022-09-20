Долар за 42,50: гривня падає в ціні, а фінансисти пояснюють причини

Долар в обмінниках перетнув позначку у сорок дві гривні.

Цифри курсу валют нині приховані за розпорядженням Нацбанку, та дізнатись курс легко: просто зайти в обмінник, або у спеціальні додатки, йдеться в ТСН.

Після того, як обмінний курс заборонили писати привселюдно: тиск на гривню справді зменшився. І ось знову на готівковому ринку - 42.50. Це явище тимчасове: заспокоюють фінансисти. І пов'язане з дефіцитом саме готівки американської валюти.

Українці почали активно скуповувати долари, щоб заощадити. У банківських відділеннях стільки немає, і якщо в мирний час подібна проблема вирішувалася швидко: валюту завозили літаками під потреби ринку, то тепер - ситуація інша.

Як і весь імпорт долар заїждждає сухопутними шляхами і саме ця затримка, і тимчасовий дефіцит через неї, спричинив ажіотаж. І як завжди у нас буває підштовхнув готівковий курс вгору.

Офіційний курс залишається на тому ж рівні: 36,67.

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