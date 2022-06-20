Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина, призначена для транспортування піхотинцев на полі бою.

Австралія вже передала Україні перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів M113.

Про це інформує Міністерство оборони Австралії.

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну у межах пакету військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів.

До нього входять: бронетранспортетри Bushmaster, гаубиці M777; протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз розповів, що ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну від самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати допомогу, таку як бронетранспортери, які прибули минулого тижня", - зазначив він.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics Unit–South East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAust pic.twitter.com/eLIIxhi8kq — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) June 19, 2022

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина, призначена для транспортування піхотинців на полі бою.