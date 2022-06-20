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Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113

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Австралія передала Україні першу партію бронетранспортерів M113

Міністерство оборони Австралії

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина, призначена для транспортування піхотинцев на полі бою. 

Австралія вже передала Україні перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів M113.

Про це інформує Міністерство оборони Австралії.

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну у межах пакету військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів.

До нього входять: бронетранспортетри Bushmaster, гаубиці M777; протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз розповів, що ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну від самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати допомогу, таку як бронетранспортери, які прибули минулого тижня", - зазначив він.

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина, призначена для транспортування піхотинців на полі бою. 

Раніше уряд Австралії передав уряду України шість легких буксируваних гаубиць M777 калібру 155 мм та боєприпаси до них.

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