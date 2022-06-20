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Донецька область: за добу окупанти вбили двох цивільних та ще 12 осіб поранили

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Донецька область: за добу окупанти вбили двох цивільних та ще 12 осіб поранили

Фото: Національна поліція України

На території Донецької області 19 червня загинули дві людини.

Протягом минулої доби, 19 червня, російські окупанти вбили ще двох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за загинули дві людини - у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 512 цивільних і 1331 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, окупанти на Донеччині відкрили вогонь по цивільних під час підвезення води: є тяжкопоранені, серед яких - дитина.

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