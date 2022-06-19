На Буковині п'яний живодер жорстоко вбив павича (відео)

Компанія друзів не зупинила чоловіка, а навпаки – голосно сміялася та знімала на відео.

На Буковині молодик, який відпочивав на природі з друзями, жорстоко вбив павича.

Відео опублікували на Іnstagram-сторонці ГО Аnimals Heps.

Інцидент трапився у селі Карапчів Чернівецького району. На відео видно, як молодик у стані алкогольного сп’яніння спіймав та почав розмахувати павичем. Птах спочатку махав крилами, але живодер кілька разів жорстоко вдарив ним об землю.

Компанія друзів не зупинила чоловіка, а навпаки – голосно сміялася та знімала на відео.

"Під час воєнного стану далеко не кожен з нас заклопотаний питанням як досягти найскорішої перемоги і чим я можу бути корисний у цей складний час. Хтось напиваючись зухвало, на камеру вбиває птахів. Красивих, величних….

Подобається вам, жителі Карапчіва, жити з таким виродком поруч?! Подобається подавати йому руку при зустрічі А ви, хто знімав це на камеру і просто був за столом? Жоден не заступився. Жоден не сказав виродку зупинитися", – йдеться в повідомленні.

Увага 18+. Відео містить нецензурну лексику і сцени насильства.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині РФ "денацифікувала" ферму з коровами, десятки тварин постраждали.

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