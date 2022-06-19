Російські окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумах - голова ОВА

Після обіду вдень 19 червня росіяни з мінометів обстріляли місто Суми.

Як розповів очільник Сумської області, зафіксували три "прильоти" по місту. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 "прильотів" по території громади, 3 з яких по території самого міста. За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні посадовця.

Також, за його словами, під ворожими обстрілами була Середино-Будська громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрнішніх справ повідомили, що росіяни намагаються перетворити Харків на прифронтове місто. Військові країни-агресорки мають намір відновити наступ на Харківському напрямку, продовжують як штурмові дії на території області, так і обстріли цивільної інфраструктури.

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