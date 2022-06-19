Росія "демілітаризувала" з "Ураганів" поля у Криворізькому районі

Російська війська не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область. Вдень 19 червня РФ обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Ураган" територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі.

На щастя, росіяни "демілітаризували" поля Криворізького району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Також, за його даними, протягом дня тривали бої між підрозділами Збройних сил та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району.

"Сьогодні російські окупаційні війська знову обстріляли території Зеленодольської та Апостолівської громад. Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють. У всіх інших районах Дніпропетровщини день минув тихо. Російських окупаційних військ в області немає і не буде, адже наші рубежі надійно захищені", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня РФ обстріляла ракетами Новомосковський район Дніпропетровської області. Ракети поціли у нафтобазу. Внаслідок ракетного удару постраждали 14 людей. На жаль, двоє загинули, серед яких – один рятувальник. Восьмеро постраждалих перебувають в медзакладах області з опіками, ще четверо – на амбулаторному лікуванні.

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