Під прицілом - Дніпропетровщина: росіяни ракетами розгатили нафтобазу, зруйнували будівлі, поранили людей

Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні.

У Новомосковському районі три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Рятувальники приборкують полум’я. Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні", - заначив він.

Також відомо про обстріл території Апостолівської, Зеленодарської громад.

Крім того, стало відомо, що двоє людей постраждали внаслідок ракетного удару, який стався вдень у Кривому Розі.

"Влучено в об’єкт соціальної інфраструктури, зруйновано два приватні будинки, гараж", - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нагадаємо, керівний Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спрогнозував масований наступ російських окупантів на Луганщині.

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