У боях з російськими окупантами загинув командир батальйону "Карпатська Січ"

На полі бою загинув командирдобровольчого батальйону "Карпатська Січ" та багаторічний керівник "Легіону Свободи" Олег Куцин.
Загинув Олег Куцин, захищаючи Харківщину, зокрема на Ізюмському напрямку.
Про гірку втрату повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Міський голова назвав Куцина "одним із найпотужніших командирів". Марцінків висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя України.
"Непоправна втрата! На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів - Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером. Щирі співчуття родині!", - написав мер Івано-Франківська.
Відомо, Куцин створив добровольчий батальйон 2014 року, а пізніше перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ. Від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року небайдужі без досвіду бойових дій та добровольці з інших країн згуртувалися навколо ветеранів "ОДЧ Карпатська Січ", створивши добровольчий батальйон. Вони обороняли Київ, тримали позиції в Ірпіні, Романівці, Стоянці та на Броварському напрямку. Після деокупації Київщини підрозділ виконує завдання на Ізюмському напрямку.
19 травня 2022 року частина добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ" увійшла у лави ЗСУ, як 49-ий окремий піхотний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України "Карпатська Січ".
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