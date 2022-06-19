Розвернули на кордоні: мер Чернігова не зміг виїхати до Польщі

Розвернули на кордоні: мер Чернігова не зміг виїхати до Польщі

Очільник міста планував підписати у Польщі угоду про партнерство та допомогу місту.

Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка на українському кордоні не пропустили до Польщі.

Про це мер повідомив у Facebook.

19 червня він намагався виїхати у польський Ряшів, де мав підписати угоду про партнерство та заплановано виступити на сесії. Він прибув на прикордонний пропускний пункт "Краківець" у складі делегації з чотирьох осіб, де йому не дозволили перетнути кордон.

​​"Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб", - написав він.

За його словами, йому повідомили про проблеми з документами.

Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко декілька разів намагався виїхати з України.

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