Розвернули на кордоні: мер Чернігова не зміг виїхати до Польщі

Очільник міста планував підписати у Польщі угоду про партнерство та допомогу місту.
Міського голову Чернігова Владислава Атрошенка на українському кордоні не пропустили до Польщі.
Про це мер повідомив у Facebook.
19 червня він намагався виїхати у польський Ряшів, де мав підписати угоду про партнерство та заплановано виступити на сесії. Він прибув на прикордонний пропускний пункт "Краківець" у складі делегації з чотирьох осіб, де йому не дозволили перетнути кордон.
"Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб", - написав він.
За його словами, йому повідомили про проблеми з документами.
Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко декілька разів намагався виїхати з України.
Читайте також:
- Чернігівщину окупанти обстріляли снарядами з пропагандистськими листівками, адресованими громадянам Чечні
- У чотирьох областях перевірять готовність до вторгнення з Білорусі - Данілов
- Біля кордону України армія Білорусі облаштовує позиції, а окупанти масово відмовляються воювати: головне зі зведення Генштабу