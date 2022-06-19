У Європі чітко відповіли Медведєву на погрози: "Він - клоун"

У Європі чітко відповіли Медведєву на погрози: "Він - клоун"

Голова Мюнхенської конференції з безпеки, "права рука" німецького канцлера Крістоф Хойсген, коментуючи погрози заступника голови Ради безпеки РФ, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, назвав його ніким іншим, як клоуном.​​​​​​​

Німецький політик зауважив, що він по-іншому не міг відреагувати на відповідні висловлювання путінської маріонетки.

Про це він заявив під час виступу на міжнародному симпозіумі в місті Кіль (Німеччина), пише Bild.

"Медведєв сьогодні - клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", - цитує главу Мюнхенської конференції видання.

Варто зазначити, від початку війни в Україні колишній президент Росії Дмитро Медведєв не один раз погрожував Європі. Остання з одного заяв, він пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти Росії. Російський політик, зокрема, пригрозив, що Росія буде стріляти "по центрах ухвалення рішень", якщо Київ використає цю зброю для удару по території РФ.

Перед цим заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував світові ядерною зброєю.

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