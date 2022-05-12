Медведєв пригрозив НАТО ядерною війною через постачання зброї Україні

У Кремлі знову пригрозили ядерною війною через "накачування України зброєю".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на програму ленд-ліз для України, яка передбачає постачання західного озброєння. Він заявив, що військова допомога Україні провокує "ядерну війну" з НАТО.

Про це Медведев написав на своїй сторінці в Telegram.

Соратник Путіна обурився тим, що у Європі та США говорять про ядерні погрози Росії, але сам же торкнувся цієї теми і знову пригрозив НАТО ядерною війною.

"Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією замість "війни за довіреністю", що ведеться. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну. Це буде катастрофічним для всіх сценарієм. Потрібно просто думати про можливі наслідки своїх дій", - написав він.

Нагадаємо, більшість країн світу допомагає українським військовим вистояти проти окупантів. США - одна з таких країн. Сполучені Штати вже повністю схвалили програму ленд-ліз з надання Україні тих товарів, які можуть бути необхідними під час війни.

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