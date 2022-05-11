Російське керівництво змінило планування ведення війни в Україні – Арестович

Минає 77-ма доба війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російське керівництво раніше планувало ведення війни в Україні на прикладі СРСР. Утім, в РФ почали змінювати планування.

Своїми думками він поділився у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович вважає, що російське керівництво почало планувати ведення війни в Україні відповідно до військових можливостей.

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"Російське керівництво почало планувати відповідно до військових можливостей. Тому що раніше політичні заявки визначали дії військових. Це дурість номер один. Це як у радянській системі: нам потрібно вийти за два тижні до Ла-Маншу. Військові рахували та казали, що нам потрібно 60 тис. танків. Радянському народу відмовляли у всьому, але робили 60 тис. танків. Західне планування інше: у нас є можливості зробити за 5 років 5 тис. танків, а потім на ці танки планувати військові цілі. Ця політика будується відносно того, що реально може зробити промисловість", - прокоментував Арестович.

Разом з тим політик вважає, Україна намагається планувати ведення війни з Росією на прикладі країн Заходу.

"Україна десь посередині зараз. Тому що багато хто не відвик, багато хто намагається не воювати, а вести демонстраційні дії на усіх рівнях. Це теж болячка така, яка показує можливості. Але в принципі, здорове планування вже бере верх. І у нас спочатку думають, що ми можемо зробити, а потім ставити політичні цілі", - додав Арестович.

Зазначимо, Олексій Арестович також вважає, у РФ не поспішають приєднувати Херсонську область, бо не можуть поділити награбоване.

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