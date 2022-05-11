Напад РФ на Україну свідчить про кінець епохи - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що напад Росії на Україну свідчить про кінець епохи, яка тривала після холодної війни.

Він наголосив, що після 24 лютого ситуація у Європі кардинально змінилася.

Про це британський прем'єр сказав на пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, пише Yle.

"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність і наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після холодної війни, а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", – сказав Джонсон.

Він запевнив, що Британія готова підтримати Фінляндію та Швецію у військовому плані у разі ворожого нападу.

"Те, що сталося 24 лютого і досі продовжується, жахлива війна в Україні повністю змінила картину. Вони готові напасти на сусідню країну. І коли запитують, як Росія поставиться до вступу Фінляндії до НАТО... Якщо це станеться, то я сказав би, що ви самі до цього привели", – зазначив своєю чергою президент Фінляндії.

Нагадаємо, що Британія підписала історичну угоду зі Швецією про взаємні гарантії безпеки у випадках нападу.

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