Прем’єр Британії згадав Україну у своєму вітанні до Дня перемоги (відео)

Борис Джонсон пообіцяв надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму привітанні до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України.
Відеозвернення Борис Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.
"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - йдеться у промові.
On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022
Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ
Нагадаємо, Велика Британія додатково виділить Україні $1,6 мільярда військової допомоги.
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