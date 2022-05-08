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Прем’єр Британії згадав Україну у своєму вітанні до Дня перемоги (відео)

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Прем’єр Британії згадав Україну у своєму вітанні до Дня перемоги (відео)

Associated Press

Борис Джонсон пообіцяв надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму привітанні до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України.

Відеозвернення Борис Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.  

"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - йдеться у промові.

Нагадаємо, Велика Британія додатково виділить Україні $1,6 мільярда військової допомоги.

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