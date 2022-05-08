Прем’єр Британії згадав Україну у своєму вітанні до Дня перемоги (відео)

Борис Джонсон пообіцяв надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму привітанні до Дня перемоги у Європі 8 травня згадав триваючу війну Росії проти України.

Відеозвернення Борис Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.

"У День перемоги у Європі, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу і майбутнє, ми думаємо також про тих, хто загинув або постраждав внаслідок протиправного вторгнення Росії в Україну. Наша повага і вдячність тим, хто воював у попередніх конфліктах, посилює нашу рішучу налаштованість підтримувати український народ у його боротьбі. Ми не забудемо внеску різних поколінь задля миру і свободи у Європі", - йдеться у промові.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine.



Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022

Нагадаємо, Велика Британія додатково виділить Україні $1,6 мільярда військової допомоги.

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