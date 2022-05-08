Премьер Британии вспомнил Украину в своем поздравлении ко Дню победы (видео)

Борис Джонсон пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем поздравлении ко Дню победы в Европе 8 мая вспомнил продолжающуюся войну России против Украины.
Видеообращение Борис Джонсон обнародовал в своем Twitter.
"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", — говорится в речи.
На VE Day, как говорится о том, кто убежден, что они живут в WW2, мы также думают о том, что они теряются и пострадали в России в illegal invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022
наш взгляд на тот, кто сильный силы нашей важности к поддержке русских сегодня. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ
Напомним, Великобритания дополнительно выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи.
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