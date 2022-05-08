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Премьер Британии вспомнил Украину в своем поздравлении ко Дню победы (видео)

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Премьер Британии вспомнил Украину в своем поздравлении ко Дню победы (видео)

Associated Press

Борис Джонсон пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем поздравлении ко Дню победы в Европе 8 мая вспомнил продолжающуюся войну России против Украины.

Видеообращение Борис Джонсон обнародовал в своем Twitter.

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", — говорится в речи.

Напомним, Великобритания дополнительно выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи.

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