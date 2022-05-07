Британия отправит в Украину еще около трехсот мобильных генераторов

Великобритания отправит в Украину еще 287 мобильных генераторов. Их будут использовать для больниц, приютов и других необходимых услуг в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины.
Правительство Великобритании пообещало отправить в Украину 287 мобильных генераторов, кроме 569, которые уже переданы.
Об этом сообщает Sky News.
Новые генераторы, которых достаточно для питания почти 8 000 домов, будут использоваться для больниц, приютов и других необходимых услуг в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины, сообщает британский Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.
Правительство также смягчило правила по поддержке ископаемого топлива за рубежом, чтобы увеличить поставки жизненно важной энергии в Украину, добавили в ведомстве.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон в очередной раз провели разговор и обсудили поддержку обороноспособности ВСУ. Во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности за зверства в Украине.
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