Отменен один из "популярных" штрафов для водителей

С 1 мая ближний свет фар на трассах для украинских водителей не обязателен.

Потому что с мая вступает в силу летняя редакция Правил дорожного движения Украины.

Согласно п. 9.8 Правил дорожного движения Украины в осенне-зимний период, то есть с 1 октября по 1 мая из-за короткого светового дня и ограниченной видимости, водители должны включать ближний свет фар вне населенных пунктов. Как отмечается в правилах "С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей". За невыполнение правила водителям грозит штраф от 425 до 510 гривен.

С 1 мая, когда световой день длится около 15 часов и видимость значительно улучшается, правилами разрешена езда по трассе без ближнего света фар днем и штраф не грозит.

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