Скасований один із "популярних" штрафів для водіїв

З 1 травня ближнє світло фар на трасах для українських водіїв є не обов'язковим.

Тому що з травня набуває чинності літня редакція Правил дорожнього руху України.

Згідно з п. 9.8 Правил дорожнього руху України в осінньо-зимовий період, тобто з 1 жовтня по 1 травня через короткий світловий день та обмежену видимість водії повинні включати ближнє світло фар поза населеними пунктами. Як зазначається в правилах "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв". За невиконання правила водіям загрожує штраф від 425 до 510 гривень.

З 1 травня, коли світловий день триває близько 15 годин та видимість значно покращується, правилами дозволена їзда трасою без ближнього світла фар вдень і штраф не загрожує.

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