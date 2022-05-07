Британія відправить в Україну ще майже три сотні мобільних генераторів

Британія відправить в Україну ще 287 мобільних генераторів. будуть Їх будуть використовувати для лікарень, притулків та інших необхідних послуг в умовах триваючих руйнувань на сході України.
Уряд Великої Британії пообіцяв відправити в Україну 287 мобільних генераторів, крім 569, які вже передані.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що нові генератори, яких достатньо для живлення майже 8 000 будинків, будуть використовуватися для лікарень, притулків та інших необхідних послуг в умовах триваючих руйнувань на сході України, повідомляє британський Департамент бізнесу, енергетики та промислової стратегії.
Уряд також пом’якшив правила щодо підтримки викопного палива за кордоном, щоб збільшити постачання життєво важливої енергії в Україну, додали у відомстві.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський та британський прем'єр Борис Джонсон вкотре провели розмову та обговорили підтримку обороноздатності ЗСУ. Під час розмови, зокрема, два лідери говорили про додаткову військову допомогу Україні та притягнення винних російських солдат до відповідальності за звірства в Україні.
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