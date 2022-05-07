Макрон и Джонсон обсудили украинский вопрос: о чем договорились

Они договорились поддерживать тесную координацию с целью оказания эффективной и скоординированной поддержки Киеву в военных, гуманитарных, экономических и политических аспектах.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон обсудили координацию действия по поддержке Украины.
Об этом сообщает Елисейский дворец после телефонного разговора Макрона и Джонсона.
Лидеры двух стран обсуждали преимущественно тему российской агрессии в Украине. Они договорились поддерживать тесную координацию с целью оказания эффективной и скоординированной поддержки Киеву в военных, гуманитарных, экономических и политических аспектах. Они смогут вместе принять участие в видеоконференции лидеров G7, организованной в это воскресенье, 8 мая, на эту тему”, — отмечается в сообщении.
Также главы государств обсудили двусторонние отношения между Францией и Великобританией.
Напомним, 3 мая Макрон впервые разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным после месяца перерыва и после переизбрания на пост президента. Французский лидер призвал российского диктатора разрешить продолжить эвакуацию с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где все еще остаются гражданские и раненые военные.
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