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Мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать пушки - генсек ООН

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Мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать пушки - генсек ООН

Getty Images

Впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине.

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал мирное урегулирование в Украине.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать пушки и отстаивать ценности Устава ООН", – написал он в соцсети. 

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

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