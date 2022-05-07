Мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать пушки - генсек ООН

Впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине.

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал мирное урегулирование в Украине.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать пушки и отстаивать ценности Устава ООН", – написал он в соцсети.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

Читайте також:

Также читайте Вынужденные переселенцы в Украине могут получить помощь по программе ООН через ПриватБанк