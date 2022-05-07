Макрон і Джонсон обговорили українське питання: про що домовилися

Вони домовилися підтримувати тісну координацію з метою надання ефективної та скоординованої підтримки Києву у військових, гуманітарних, економічних та політичних аспектах.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон обговорили координацію дії для підтримки України.
Про це інформує Єлисейський палац після телефонної розмови Макрона і Джонсона.
“Лідери двох країн обговорювали переважно тему російської агресії в Україні. Вони домовилися підтримувати тісну координацію з метою надання ефективної та скоординованої підтримки Києву у військових, гуманітарних, економічних та політичних аспектах. Вони матимуть можливість разом узяти участь у відеоконференції лідерів G7, організованій цієї неділі, 8 травня, на цю тему”, - зазначається у повідомленні.
Також керівники держав обговорили двосторонні відносини між Францією та Великою Британією.
Нагадаємо, 3 травня Макрон вперше розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним після місяця перерви і після свого переобрання на посаду президента. Французький лідер закликав російського диктатора дозволити продовжити евакуацію із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де все ще залишаються цивільні та поранені військові.
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