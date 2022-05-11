Нападение РФ на Украину свидетельствует о конце эпохи — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нападение России на Украину свидетельствует о конце эпохи, продолжавшейся после холодной войны.

Он отметил, что после 24 февраля ситуация в Европе кардинально поменялась.

Об этом британский премьер сказал на пресс-конференции с финским президентом Саули Нииностио, пишет Yle.

"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", — сказал Джонсон.

Он заверил, что Великобритания готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае вражеского нападения.

"Случившееся 24 февраля до сих пор продолжается, ужасная война в Украине полностью изменила картину. Они готовы напасть на соседнюю страну. И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это произойдет, то я бы сказал, что вы сами к этому привели", – отметил в свою очередь президент Финляндии.

Напомним, что Британия подписала историческое соглашение со Швецией о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения.

Читайте также: