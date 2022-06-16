У чотирьох областях перевірять готовність до вторгнення з Білорусі - Данілов

Провести перевірку доручив президент Володимир Зеленський.
У середу, 15 червня, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів"
На засіданні президент Володимир Зеленський доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях. Про які саме області йдеться, Данілов не уточнив, але, як відомо, з Білоруссю межують Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська області.
За словами Данілова, засідання ставки верховного головнокомандувача є непублічними і інформацію про їхнє проведення не дають у ЗМІ.
"Вчора президент зібрав ставку, і проговорювалося саме це питання – питання Білорусі.
Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані перебуває сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго. Я вважаю, що доволі ефективно.
В результаті є доручення – зараз буде відбуватися перевірка в чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо будуть відбуватися повторні такі виклики для нашої країни", – сказав секретар РНБО.
Він запевнив, що влада має розуміння, що відбувається у Росії та Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко може напасти на захід України, щоб "врятуватись".
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