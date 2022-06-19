"Нафтогаз" постачатиме газ за фіксованою ціною

Кабмін запровадив фіксовану ціну для постачання від "Нафтогазу" операторам газорозподільних систем.

Це рішення допоможе стабілізувати постачання газу для всіх споживачів та спростить роботу газотранспортної системи.

Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, згідно з якою "Нафтогаз" на час дії воєнного стану та шість місяців після її завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною", – написав прем'єр.

Нагадаємо, тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову "Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану".

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