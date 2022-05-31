До 10 тис. за двокімнатну - як можуть вирости ціни на опалення для населення

До 10 тис. за двокімнатну - як можуть вирости ціни на опалення для населення

Як може вирости вартість опалення для бюджетної сфери та для населення України через підняття цін на газ - в матеріалі ТСН.ua.

"Нафтогаз Трейдинг" планує підвищити цінники на газ для теплокомуненерго у рамках трирічних договорів більш ніж втричі - до 29 392 тисяч гривні за тисячу кубів. В такому разі, на думку заступника профільного комітету Ради Олексій Кучеренко, органи місцевого самоврядування змушені будуть або компенсувати ці суми з місцевих бюджетів, або підвищити тариф для населення у 2,5 раза.

По чинних тарифах на газ гігакалорія для населення коштувала цієї зими 2,7 тисячі гривні. В середньому гігакалорія йде на обігрів стандартної двокімнатної квартири. Тому при газі майже в 30 гривні за двокімнатну квартиру потрібно буде заплатити не менше 10 тисяч гривні.

Оскільки тарифи для населення на час воєнного стану влади заморозили, то різницю у вартості повинні сплачувати місцеві бюджети, у більшості яких в бюджеті - дірка.

У прес-службі "Нафтогазу" запевняють, що тарифи на газ та тепло для населення не підвищуватимуться. Згідно з законопроєктом, який ухвалив уряд, частина міжнародної фіндопомоги для України будуть використовувати, щоб компенсувати різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами та це дозволить Теплокомуненерго розраховуватися за новими цінами та сплатити борги. В такому разі тарифи для населення не виростуть. Питання тепер в тому, чи вистачить міжнародної допомоги, щоб компенсувати різницю між новими тарифами для теплокомуненерго та старими тарифами для населення.

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