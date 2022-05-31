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До 10 тис. за двокімнатну - як можуть вирости ціни на опалення для населення

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До 10 тис. за двокімнатну - як можуть вирости ціни на опалення для населення

як можуть виростуть тарифи на опалення для населення

Як може вирости вартість опалення для бюджетної сфери та для населення України через підняття цін на газ - в матеріалі ТСН.ua.

"Нафтогаз Трейдинг" планує підвищити цінники на газ для теплокомуненерго у рамках трирічних договорів більш ніж втричі - до 29 392 тисяч гривні за тисячу кубів. В такому разі, на думку заступника профільного комітету Ради Олексій Кучеренко, органи місцевого самоврядування змушені будуть або компенсувати ці суми з місцевих бюджетів, або підвищити тариф для населення у 2,5 раза.

По чинних тарифах на газ гігакалорія для населення коштувала цієї зими 2,7 тисячі гривні. В середньому гігакалорія йде на обігрів стандартної двокімнатної квартири. Тому при газі  майже в 30 гривні за двокімнатну квартиру потрібно буде заплатити не менше  10 тисяч гривні.

Оскільки тарифи для населення на час воєнного стану влади заморозили, то різницю у вартості повинні сплачувати місцеві бюджети, у  більшості яких в бюджеті - дірка.

У прес-службі "Нафтогазу" запевняють, що тарифи на газ та тепло для населення не підвищуватимуться. Згідно з законопроєктом, який ухвалив уряд, частина міжнародної фіндопомоги для України будуть використовувати, щоб компенсувати різницю між  економічно обґрунтованими та поточними тарифами та це дозволить Теплокомуненерго розраховуватися за новими цінами та сплатити борги. В такому разі тарифи для населення не виростуть. Питання тепер в тому, чи вистачить міжнародної допомоги, щоб компенсувати різницю між новими тарифами для теплокомуненерго та старими тарифами для населення. 

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