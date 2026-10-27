Опалювальний сезон в Україні: де вже вмикають батареї та коли чекати на тепло

Опалення в Україні

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В Україні розпочинається опалювальний сезон 2026–2027 років. Із настанням холодів тепло поступово подаватимуть до установ соціальної сфери — лікарень, дитячих садків і шкіл, де стабільна температура в приміщеннях особливо важлива для здоров’я та комфорту людей.

ТСН зібрав інформацію про те, коли опалення з’явиться в оселях українців у різних областях.

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Єдиної дати початку опалювального сезону для всієї країни немає. Рішення про подавання тепла ухвалює місцева влада, враховуючи погодні умови та встановлені температурні критерії.

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Коли увімкнуть опалення в Києві та області

У Києві від 16 жовтня офіційно розпочався опалювальний сезон. На першому етапі тепло почали подавати до лікарень, шкіл та дитячих садків. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, підключення закладів соціальної сфери здійснюють за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Підключення закладів соціальної сфери здійснюють за індивідуальними заявками їхніх керівників. Житловий сектор почнуть підключати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль утримуватиметься нижче ніж +8 °C. Сам запуск системи для всього міста триватиме від 7 до 10 днів.

Водночас частина Дніпровського та Дарницького районів тимчасово залишається без опалення через пошкодження енергетичного об’єкта внаслідок обстрілів. Там тривають відновлювальні роботи.

У міськраді зазначили, що під час підготовки до цієї зими основний акцент зробили на створенні резервних джерел живлення та альтернативних потужностей, оскільки швидко перебудувати величезну централізовану систему тепла неможливо.

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У попередні два роки опалювальний сезон у житлових будинках Києва стартував 29 жовтня.

Коли дадуть опалення у Вінницькій області

У Вінниці опалювальний сезон для лікарень, шкіл та дитсадків стартував ще 8 жовтня — тепло вже отримують близько 60 закладів соціальної сфери. Про це повідомили в КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

Точної дати увімкнення тепла в багатоквартирних будинках поки не оголосили, однак комунальні служби міста вже повністю готові до роботи. Згідно з нормами, батареї в оселях вінничан почнуть теплішати тоді, коли середньодобова температура повітря триматиметься нижче ніж +8 °C протягом трьох діб поспіль.

Коли увімкнуть опалення у Дніпрі та Дніпропетровській області

Дніпропетровська область завершує підготовку до опалювального сезону — регіон технічно готовий на майже 90%. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, в області підготували до запуску майже тисячу котелень, оновили близько 1,5 тисячі кілометрів тепломереж, а також відремонтували та встановили 25 котлів.

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За його словами, для безперебійної роботи в умовах знеструмлень комунальні та енергетичні об’єкти обладнують генераторами й когенераційними установками — за останні вісім місяців регіон додав понад 120 МВт альтернативної генерації.

Точної дати запуску опалення у Дніпрі та області немає. Тепло в оселі й соцзаклади подадуть, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль утримуватиметься на позначці +8 °C або нижче.

Коли увімкнуть опалення в Житомирі та Житомирській області

У Житомирі від 26 жовтня офіційно розпочався опалювальний сезон. Насамперед тепло подають до соціальних закладів, а в стаціонари лікарень через погоду його увімкнули навіть раніше запланованої дати.

Як повідомив директор КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин «Суспільному» опалення в житлових будинках Житомира планують увімкнути від 1 листопада.

Коли увімкнуть опалення в Запоріжжі та Запорізькій області

Точної дати увімкнення опалення в житлових будинках поки не оголошують. Тепло в оселі запоріжців подадуть за стандартним правилом — після того, як середньодобова температура повітря три доби поспіль триматиметься на позначці +8 °C або нижче.

Минулого року тепло в Запоріжжі почали подавати 5 листопада. Відповідне рішення міськвиконком ухвалив напередодні.

Опалювальний сезон у Запоріжжі розпочнеться за рішенням місцевої влади. Базову інфраструктуру місто вже підготувало, однак стабільність подачі тепла залежатиме від ситуації з обстрілами, наявності пального та швидкості відновлення мереж.

Коли увімкнуть опалення в Івано-Франківську та області

В Івано-Франківську вже увімкнули опалення в лікарнях і пологовому будинку, а також починають підключати дитячі садки. Загалом запуск тепла в оселі містян планують розпочати 1–2 листопада. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, зараз фахівці будують нові об’єкти та перевіряють котельні навчальних закладів. Попри проблеми з газовим обладнанням і затримку фінансування, процес підключення міста триває.

Коли увімкнуть опалення у Кропивницькому та Кіровоградській області

Кропивницький повністю підготувався до старту опалювального сезону, а комунальники вже заповнюють тепломережі водою. Запуск тепла в оселі очікують наприкінці жовтня або на початку листопада.

Про це повідомили в Кропивницькій міській раді, опалювальний сезон у місті розпочнеться за стандартними правилами — коли середня добова температура повітря триматиметься нижче ніж +8 °C протягом трьох днів поспіль.

Коли увімкнуть опалення в Луцьку та Волинській області

Опалювальний сезон у Луцькій громаді стартує, коли середня добова температура повітря три дні поспіль триматиметься на позначці +8 °C або нижче. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет.

За словами директора КП «Луцьктепло» Івана Скорупського, підприємство повністю готове до зими й обладнане генераторами та когенераційними установками для автономної роботи. Насамперед тепло подадуть до лікарень, дитячих садків і шкіл.

Коли увімкнуть опалення у Львові та Львівській області

У Львові опалювальний сезон для житлового фонду розпочнеться тоді, коли середня добова температура повітря три дні поспіль триматиметься на позначці +8 °C або нижче. Лікарні, школи та дитсадки за потреби підключатимуть раніше.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, місто підготувало й резервні джерела тепла на випадок російських атак чи аварій. Усі міські лікарні підготовлені до роботи на твердопаливних котлах, а в понад 40 закладах освіти облаштували альтернативні котельні, які дають змогу підтримувати тепло без газу й електроенергії.

Коли увімкнуть опалення в Миколаєві та Миколаївській області

У Миколаєві опалювальний сезон орієнтовно планують розпочати близько 1 листопада, однак у разі раннього похолодання тепло можуть подати вже після 20 жовтня.

Як повідомив директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, остаточна дата залежить від погоди: батареї увімкнуть, коли середня добова температура повітря три дні поспіль утримуватиметься на позначці +8 °C або нижче. Підприємство вже повністю завершило ремонт тепломереж та підготовку котелень до запуску.

Коли увімкнуть опалення в Одесі та Одеській області

Одеська область повністю підготувалася до роботи в осінньо-зимовий період. Опалювальний сезон в регіоні розпочнеться залежно від погодних умов та температури повітря.

Як зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, лікарні, школи та підприємства тепло- й водопостачання забезпечили генераторами та запасом пального.

Крім того, в області підготували 21 установку розподіленої генерації загальною потужністю 36 МВт, продовжують встановлювати блочно-модульні котельні та посилювати захист об’єктів критичної інфраструктури.

Коли увімкнуть опалення в Полтаві та Полтавській області

У Полтаві опалювальний сезон може стартувати 2 листопада. КП «Полтаватеплоенерго» готує відповідне звернення до міської ради через очікуване похолодання. Про це «Суспільному» повідомили очільник «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай та перший заступник міського голови Валерій Пархоменко.

Остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет міськради. У мерії зазначили, що готові зібратися на позачергове засідання одразу після отримання пропозиції від тепловиків.

Коли увімкнуть опалення в Рівному та Рівненській області

У Рівному теплове господарство та житловий фонд практично повністю готові до старту опалювального сезону, а заклади соціальної сфери підготовлені на 100%. Про це повідомили в Рівненській міській раді за підсумками засідання виконкому.

Точної дати запуску тепла в оселях рівнян поки не оголосили. Опалення увімкнуть за стандартним правилом — коли середня добова температура повітря протягом трьох діб поспіль триматиметься на позначці +8 °C або нижче.

Коли увімкнуть опалення в Сумах та Сумській області

Опалювальний сезон у Сумській громаді стартує не пізніше ніж через три дні після того, як середня добова температура повітря опуститься до +8 °C або нижче.

У Сумській МВА зазначили, що рішення про запуск тепла ухвалюватимуть з огляду на фактичні погодні умови та дотримання температурних нормативів.

Коли увімкнуть опалення в Тернополі та Тернопільській області

У Тернопільській громаді 19 жовтня з 16:00 почали подавати тепло до лікарень, шкіл, дитсадків та інших соціальних закладів.

Як повідомили в Тернопільській міській раді, рішення ухвалив виконком через похолодання та звернення керівників установ, аби забезпечити належні умови для дітей, пацієнтів і відвідувачів.

А опалювальний сезон для житлового фонду планують розпочати в середу, 28 жовтня, з 09:00. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет міської ради. Одразу після його ухвалення тепловики розпочнуть подачу тепла до житлових будинків міста.

Коли увімкнуть опалення в Ужгороді та Закарпатській області

Від 16 жовтня в Ужгороді дозволили вмикати тепло в школах, лікарнях, закладах культури та соціального захисту. Загалом в місті опалювальний сезон розпочнеться, коли впродовж трьох діб середня добова температура становитиме нижче +8 °C.

Закарпатська область повністю підготувалася до опалювального сезону 2026/2027, а в шести громадах регіону тепло вже почали подавати. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління комунального господарства та енергозбереження ОВА Василь Романець.

За його словами, першими опалення запускають у гірських районах. Загалом в області до зими підготували понад 1300 котелень, 3,2 тисячі житлових будинків, а також лікарні, школи та дитсадки. Для роботи в умовах можливих знеструмлень об’єкти комунальної та соціальної сфери забезпечили понад 900 генераторами.

Коли увімкнуть опалення в Харкові та Харківській області

Комунальні служби Харкова повністю готові до старту опалювального сезону, а лікарні та інші заклади соцсфери підготовлені на 100%.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, тепло в місті почнуть подавати одразу, як тільки це дозволять погодні умови відповідно до температурних нормативів.

Коли увімкнуть опалення в Хмельницькому та області

У Хмельницькому від 28 жовтня розпочнуть поетапно подавати тепло до житлових будинків. Запуск системи стартує з 09:00. Про це «Суспільному» повідомив заступник міського голови Василь Новачок.

Рішення ухвалили через стабільне зниження середньодобової температури повітря до +8 °C і нижче протягом трьох діб та прогнозоване подальше похолодання.

У Хмельницькій громаді від 15 жовтня тепло подали до лікарень і дитячих садків. У школах та інших навчальних закладах опалення увімкнуть разом із житловим фондом. Для порівняння, торік лікарні й садки почали підключати 1–6 жовтня, школи — 13 жовтня, а будинки — 1 листопада.

Коли увімкнуть опалення в Черкасах та Черкаській області

У Черкасах опалювальний сезон для населення планується розпочати від 2 листопада за умови, якщо середня добова температура повітря протягом трьох днів поспіль не перевищуватиме +8 °C. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко з посиланням на рішення виконавчого комітету.

Водночас у школах, дитячих садках та медичних закладах міста опалення починають вмикати від 26 жовтня за окремими зверненнями їхніх керівників.

Коли увімкнуть опалення в Чернівцях та Чернівецькій області

Чернівці на 100% готові до старту опалювального сезону, а внутрішньобудинкові тепломережі вже заповнені на 95%. Про це повідомив директор КП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександр Корчунов.

Від 20 жовтня у лікарнях, школах, дитячих садках та інших соціальних установах починали вмикати опалення. Це стосується закладів, які мають можливість автономно отримувати тепло. Щоб подати тепло в приміщення, керівники установ мають подати відповідну заяву.

Опалення для місцевих жителів увімкнуть за рішенням виконавчого комітету після того, як середня добова температура повітря протягом трьох днів поспіль триматиметься нижче ніж +8 °C із тенденцією до подальшого похолодання.

Коли увімкнуть опалення в Чернігові та Чернігівській області

Точної дати запуску опалення в житлових будинках Чернігова наразі не визначили. Тепло в оселях увімкнуть за стандартним правилом — коли середня добова температура повітря три дні поспіль не перевищуватиме +8 °C.

Згідно з розпорядженням начальника Чернігівської ОВА від 15 жовтня, першочергово опалення подаватимуть до лікарень, дитячих садків, шкіл та закладів соціального захисту.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, на Чернігівщині 48 громад вже ухвалили рішення про початок опалювального сезону. У 32 з них тепло вже почали подавати до шкіл, лікарень та інших закладів соціальної сфери.

Опалювальний сезон 2026-2027 в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що Україна загалом готова до нового опалювального сезону, однак його проходження залежатиме від безпекової ситуації.

Раніше ми пояснювали, що перед початком опалювального сезону варто перевірити стан котла, радіаторів та обладнання для безпеки. Це допоможе не лише уникнути несправностей, а й ефективніше обігрівати оселю та заощаджувати на комунальних платежах.

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