Спроба № 3: Порошенко знову намагатиметься перетнути державний кордон

Порошенко звернувся с цього приводу до Зеленського.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що знову намагатиметься перетнути державний кордон. Цього разу він звернувся до чинного голови держави - Володимира Зеленського.

На своїй сторінці в Facebook 30 травня Порошенко зазначив, що цього разу прямує на Конгрес та Саміт Європейської народної партії.

"Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі", - написав він.

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Порошенко наголосив, що має офіційне запрошення та оформлене відрядження за підписом голови Верховної Ради. Він сподівається, що "висновки зроблено" і ніхто вже не перешкоджатиме його виїзду до Роттердама.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 27 травня, у Порошенка, який є фігурантом так званої "вугільної справи" Медведчука, виникли труднощі під час перетину кордону в пункті пропуску Рава Руська на Львівщині.

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