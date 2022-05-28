У Порошенка виникли проблеми під час перетину українсько-польського кордону: фото

У Порошенка виникли проблеми під час перетину українсько-польського кордону: фото

Колишній президент України Петро Порошенко відправився у закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники.

Увечері в п’ятницю, 27 травня, у народного депутата та лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка, який є фігурантом так званої "вугільної справи" Медведчука, виникли труднощі під час перетину кордону в пункті пропуску Рава Руська на Львівщині.

Про це повідомила його однопартійка Ірина Геращенка.

За її словами, п’ятий президент України, нардеп Порошенко відбув у закордонне відрядження у складі української делегації для участі в засіданні Міжпарламентської асамблеї НАТО, яка розпочнеться у Вільнюсі 29 травня. Відповідне розпорядження про відрядження народного депутата Петра Порошенка підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

Однак, як стверджує Геращенко, без пояснення причин політика не пропустили через кордон.

“Прикордонники на пункті перетину Рава Руська несли якусь нісенітницю про “підроблене чи скасоване розпорядження”, - написала вона.

У мережі опублікували фото, на яких Петро Порошенко спілкується із прикордонниками на пункті пропуску. На одному із фото поруч з лідером "ЄС" стоїть його однопартієць, народний депутат Олег Синютка.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати покази та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.