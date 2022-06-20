У Харкові пролунали вибухи

О 23:31 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області.

Про це йшлося під час національного телемарафону.

Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги.

Наразі немає подробиць про причини вибухів.

Зауважимо, що російська армія обстрілює Харків щодня понад два тижні.

Після опівночі був оголошений відбій повітряної тривоги у Харкові та області.

Станом на 00:38 у Харкові та області знову оголошена повітряна тривога. Є загроза артобстрілу Харкова та Харківської територіальної громади.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загрозу для Харкова. Окупанти обстрілюють Харківський напрямок. Водночас, за його словами, російські окупанти не зможуть захопити місто.

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