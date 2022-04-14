"Посилюємо тиск": Австралія запровадила санкції проти 14 російських компаній

Австралія запровадила додаткові санкції проти Росії за розв'язання повномасштабної війни в Україні.

Австралійський уряд запровадив санкції проти 14 російських компаній, пов’язаних із промисловим та нафтогазовим сектором РФ.

Про це повідомляє МЗС країни.

"Уряд Австралії запровадив адресні фінансові санкції щодо 14 російських державних підприємств, що мають стратегічне та економічне значення для Росії", — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, під санкціями опинились транспортна компанія "КамАЗ", суднохідні компанії СЄВМАШ і Об’єднана суднобудівна корпорація, компанія з виробництва електронних компонентів "Роселектроніка", залізничний оператор РФ "Російські залізні дороги".

"Ми посилюємо тиск на Росію та підриваємо її здатність продовжувати фінансувати путінську війну", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Єврокомісія включила 21 російську авіакомпанію до “чорного списку”, бо вони не відповідають міжнародним стандартам.

Зокрема, до списку потрапили й найбільші авіакомпанії Росії – "Аерофлот", "Росія", "Побєда", Utair та S7. Тепер цим компаніям заборонені польоти в межах Євросоюзу.

Тим часом країни Європейського Союзу розглядають шостий пакет санкцій проти РФ, який включає обмеження щодо енергетичного сектора. Про це повідомили міністри МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс та Данії Єппе Кофод у Люксембурзі, пише CNN.

"Я радий, що Єврокомісія дала ясно зрозуміти, що ми починаємо роботу над шостим пакетом з «нафтовою опцією». Сподіваюся, цього разу спрацює", – заявив Ландсберґіс.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, закриття портів для російських кораблів, санкції проти банків та фізосіб.

У разі повного ембарго на російські енергоносії РФ втратить понад $130 млрд доходів на рік. Заборона на імпорт вугілля матиме найменший вплив серед всіх енергоносіїв. Ціна питання – $3,5 млрд на рік. Це менше, ніж оціночна вартість техніки, яку РФ втратила тільки за перші два тижні боїв з українською армією.

7 квітня Європейський парламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ за її війну проти України. Серед заходів — повне ембарго на енергоносії з РФ.

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