Клініка у Франції лікуватиме дітей з України: як записатися у групу

Клініка набирає групу з 20 дітей.

Французька клініка La chaine de I"espoir лікуватиме дітей з Україи з різними діагнозами.

Про це повідомив волонтер Благодійного Фонду "Лазар" В'ячеслав Запорожець. Він зазначив, що клініка набирає групу з 20 дітей, які потребують негайного лікування та реабілітації.

"Транспорт ми забезпечимо самі. Лежачих веземо машинами швидкої допомоги, сидячих – мікроавтобусами. Звісно, разом із батьками. Це неймовірна можливість виправити здоров'я вашої дитини. Французькі лікарі творять чудеса!", – зазначив Запорожець.

Аби записатися до групи, зверніться за цими телефонами: (068) 005 73 74, (093) 902 92 10, В'ячеслав Запорожець.

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