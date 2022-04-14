 У Німеччині конфіскували суперяхту російського мільярдера Усманова

Вартість яхти оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.

У Німеччині конфіскували найбільшу у світі суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю понад 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Влада Гамбурга конфіскувала суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова після того, як встановила, що вона на законних підставах належить його сестрі, на яку також поширюються західні санкції через війну в Україні", — йдеться у повідомленні.

На судні розміщується 25-метровий басейн та два вертолітні майданчики. Його вартість оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії влада заарештувала 21 яхту, які можуть належати російським олігархам чи компаніям.

Нагадаємо, у Гібралтарі затримали яхту російського мільярдера Дмитра Пумпянського. Вартість яхти "Аксіома" становить 68,8 млн доларів. Судно 21 березня пришвартувалося у порту Гібралтара під мальтійським прапором.

До речі, з моменту вторгнення Росії до України під санкції потрапили російські бізнесмени та політики, які підтримують путінський режим та війну в Україні.

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