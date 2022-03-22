Українські яхтсмени не дали підсанкційній яхті Абрамовича причалити до турецького берега

Під час акції тримали в руках українські прапори з написом «Ні війні».

Не давали яхті російського олігарха Романа Абрамовича причалити до турецького берега. Юні яхтсмени з Одещини потрапили до турецького відділку у Бодрумі, бо разом зі своїми тренерами не давали яхті «Солярис» стати на стоянку біля причалу.

Про це йдеться в ТСН.

Розкішне судно російського олігарха збирались заарештувати на території Європейського союзу, бо ж його власник потрапив під санкції через військову агресію Росії проти України. Однак в останню мить екіпаж з узбережжя Іспанії повів судно до Туреччини, яка не є членом ЄС, і відповідно, де майно російського олігарха не підлягає арешту.

Коли українські юні яхтсмени, які перебували у Бодрумі на спортивних зборах, побачили, що судно заходить в порт, намагалися цьому перешкодити. Під час акції тримали в руках українські прапори з написом «Ні війні». Дев’ятьох спортсменів та їхніх тренерів спочатку забрали до офісу берегової охорони, але коли турки дізнались, в чому справа, пригостили спортсменів чаєм і відпустили.

Одеські яхтсмени не давали яхті російського олігарха Абрамовича причалити до турецького берега

І сьогодні яхтсмени разом з тренерами мали намір поновити акцію протесту біля яхти Абрамовича. Та навіть чекають тут ще на одну яхту підсанкційного російського олігарха.

«Ми будемо робити все для того, щоб люди, які причетні до «руського міра», відчували себе некомфортно, де б не з’являлись», - заявив тренер.

Він додав, що всі турки розділяють думки українців і засуджують дії росіян.

Чи вийшли сьогодні яхтсмени на акцію та чи прибуло друге судно Абрамовича

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