В Германии конфисковали суперяхту российского миллиардера Усманова

Стоимость яхты оценивается в 600-750 миллионов долларов.

В Германии конфисковали крупнейшую в мире суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью более 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также читайте Стоит 700 миллионов долларов и может сбивать беспилотники: что известно про яхту Путина

"Власти Гамбурга конфисковали суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова после того, как установили, что она на законных основаниях принадлежит его сестре, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине", — говорится в сообщении.

На судне размещается 25-метровый бассейн и две вертолетные площадки. Его стоимость оценивается в 600-750 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в Финляндии власти арестовали 21 яхту, которые могут принадлежать российским олигархам или компаниям.

Напомним, в Гибралтаре задержана яхта российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Стоимость яхты "Аксиома" составляет 68,8 млн. долларов. Судно 21 марта пришвартовалось в порт Гибралтара под мальтийским флагом.

Кстати, с момента вторжения России в Украину под санкции попали российские бизнесмены и политики, поддерживающие путинский режим и войну в Украине.

Читайте также: