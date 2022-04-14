Продают собственные игрушки: двое маленьких хмельнитчан собирают деньги для армии

Прохожие не обходили детей-волонтеров.

В Хмельницком семилетние Арина и Максим решили помочь украинской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета.

Маленькие хмельничане решили продать свои игрушки, а за вырученные деньги купить пасхальные куличи и пушки. "На пушки разные, чтобы Россию все победили", – говорит маленький волонтер Максим.

Прохожие не обходили импровизированный прилавок и приобщались к доброму делу.

Напомним, восьмилетняя жительница Ивано-Франковска решила отрезать волосы и продать их, чтобы передать средства на нужды армии. За продажу волос девочка получила 3200 грн. Все средства передала на нужды ВСУ.

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