НБУ перечислил на нужды военных почти 13,7 млрд грн

На спецсчете осталось 536 млн грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 536 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ в "Телеграмме".

В целом, Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 13,7 млрд грн.

В общей сложности со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 14,2 млрд грн в эквиваленте. Более 4,6 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Также по состоянию на 31 марта остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет около 330 млн грн.

Около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте. Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 25 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.