НБУ перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн

НБУ перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн

На спецрахунку залишилося 536 млн грн.

Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 536 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ у "Телеграмі".

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн.

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 14,2 млрд грн в еквіваленті. Понад 4,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Також станом на 31 березня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 330 млн грн.

Близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 25 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.