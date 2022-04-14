Россия больше не сможет производить гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Санкции против оборонной промышленности лишают РФ доступа к ключевым элементам, необходимым для модернизации и производства современного оружия.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия больше не может продолжать программы производства современного вооружения. В частности, гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал".

Об этом он сообщил в эфире единого телемарафона.

“Вырабатывать современные ракеты или модернизировать существующие - Россия лишена таких возможностей. Потому что если российский оборонно-промышленный комплекс имел и раньше проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России еще в 2018-2019 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности. Россия фактически лишается доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения", — сказал Мусиенко.

Ранее стало известно, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных усилий в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.

Как известно, в ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они коснулись и банковской системы. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ закончили продавать наличную валюту.

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