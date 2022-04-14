Происходящее в Украине это - геноцид — президент Колумбии

Президент Колумбии поддержал высказывание президента США о геноциде в Украине.
Президент Колумбии поддержал своего американского коллегу Джо Байдена и назвал геноцидом то, что сейчас происходит в Украине.
Об этом Иван Дуке Маркес заявил в интервью CNN.
На вопрос об использовании президентом США Джо Байдена слово "геноцид" по поводу действий России в Украине, Дуке сказал, что соглашается со сказанным американским президентом.
"То, что происходит в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие", — сказал Дуке Маркес.
Напомним, что Зеленский "поспорил" с президентом Литвы по поводу гарантий безопасности и членства в НАТО.
Ранее Владимир Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии в Киев.
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