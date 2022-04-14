Происходящее в Украине это - геноцид — президент Колумбии

Происходящее в Украине это - геноцид — президент Колумбии

Президент Колумбии поддержал высказывание президента США о геноциде в Украине.

Президент Колумбии поддержал своего американского коллегу Джо Байдена и назвал геноцидом то, что сейчас происходит в Украине.

Об этом Иван Дуке Маркес заявил в интервью CNN.

На вопрос об использовании президентом США Джо Байдена слово "геноцид" по поводу действий России в Украине, Дуке сказал, что соглашается со сказанным американским президентом.

"То, что происходит в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие", — сказал Дуке Маркес.

Напомним, что Зеленский "поспорил" с президентом Литвы по поводу гарантий безопасности и членства в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии в Киев.

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