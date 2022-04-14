Те, що відбувається в Україні, це - геноцид - президент Колумбії

Те, що відбувається в Україні, це - геноцид - президент Колумбії

Президент Колумбії підтримав висловлювання президента США про геноцид в Україні.

Президент Колумбії підтримав свого американського колегу Джо Байдена і назвав геноцидом те, що зараз відбуається в Україні.

Про це Іван Дуке Маркес заявив в інтерв’ю CNN.

На запитання про використання президентом США Джо Байдена слово "геноцид" щодо дій Росії в Україні, Дуке сказав, що погоджується зі сказаним американським президентом.

"Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися.Це божевілля", — сказав Дуке Маркес.

Нагадаємо, що Зеленський "посперечався" з президентом Литви щодо гарантій безпеки і членства в НАТО.

Раніше Володимир Зеленський розповів про візит президентів Польщі, Литви, Латвії, Естонії до Києва.

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