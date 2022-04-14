"Сподіваюся, що частиною ЄС незабаром стане Україна" - президент Польщі

Дуда каже, що лідери роблять все, щоб Україна брала участь у різних об'єднаннях міжнародного характеру, насамперед стала членом ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна незабаром стане частиною Євросоюзу.

Про це польський президент сказав Дуда на брифінгу 13 квітня з лідерами України, Литви, Латвії та Естонії.

"Я сподіваюся, що частиною ЄС незабаром стане Україна, як вільна, суверенна, незалежна держава, яка сама вирішуватиме свою долю і ухвалюватиме свої рішення", - висловився Дуда.

За його словами, Польща, Литва, Латвія та Естонія роблять усе для того, щоб підтримати Україну, яка не входить до НАТО, але є братньою державою.

"Ми робимо все для України, яка не входить до НАТО, але є братньою нам державою, щоб її підтримати, щоб підтримати українців: і тих, котрі перебувають у наших країнах, і тих, які сьогодні залишаються в Україні, і тих, хто бореться проти російської агресії, щоб Україна вистояла, була незалежною, суверенною державою, яка розвиватиметься вільно, відповідно до волі своїх громадян, і належатиме до спільноти демократичних держав, братиме участь у різних об'єднаннях міжнародного характеру, насамперед буде членом ЄС", - пояснив Дуда.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом.

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