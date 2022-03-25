Єврокомісія готує висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Європейська Рада також підтвердила визнання європейських прагнень та європейського вибору України.
Країни-члени Євросоюзу підтвердили визнання європейських прагнень України. Тепер вони очікують на висновки Європейської комісії щодо готовності надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Про це йдеться у їхніх висновках за результатами саміту Євросоюзу.
"Європейський Союз підтримує Україну та її народ, і Європейська Рада підтверджує Версальську декларацію, визнаючи європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейська Рада повторює свій запит до Комісії надати свій висновок відповідно до положень Договорів", — йдеться на сайті Європейської ради.
Як зазначається, Європейський Союз і надалі надаватиме скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні у війні з Росією.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.
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