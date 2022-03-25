Єврокомісія готує висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Єврокомісія готує висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Європейська Рада також підтвердила визнання європейських прагнень та європейського вибору України.

Країни-члени Євросоюзу підтвердили визнання європейських прагнень України. Тепер вони очікують на висновки Європейської комісії щодо готовності надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це йдеться у їхніх висновках за результатами саміту Євросоюзу.

"Європейський Союз підтримує Україну та її народ, і Європейська Рада підтверджує Версальську декларацію, визнаючи європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. Європейська Рада повторює свій запит до Комісії надати свій висновок відповідно до положень Договорів", — йдеться на сайті Європейської ради.

Як зазначається, Європейський Союз і надалі надаватиме скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.

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