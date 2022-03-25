Російський "АвтоВАЗ" скорочує робочий тиждень через проблеми з поставками

Скорочений робочий тиждень запровадять на три місяці.

Російський виробник автомобілів "АвтоВАЗ" переводить усіх співробітників на 4-денний робочий тиждень на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську від 6 червня. Таке рішення у компанії пояснили "значним дефіцитом поставок електронних компонентів".

Про це компанія офіційно повідомила у пресрелізі.

Працівники компанії перейдуть на скорочений робочий тиждень у червні.

Співробітникам також запропонують тимчасові громадські роботи.

"Також для збереження рівня доходів працівників у період 4-денного робочого тижня керівництво АВТОВАЗу спільно з Губернатором Самарської області звернулися за підтримкою до уряду Росії з проханням про виділення коштів для організації тимчасових та громадських робіт, у тому числі на майданчику Індустріального парку АВТОВАЗу, з оплатою 5-го дня за допомогою коштів федерального бюджету. Ці кошти вже виділені", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, французький автовиробник Renault знову вирішив припинити роботу заводу в Москві.

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