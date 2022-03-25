Российский "АвтоВАЗ" сокращает рабочую неделю из-за проблем с поставками

Сокращенную рабочую неделю введут на три месяца.

Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" переводит всех сотрудников на 4-дневную рабочую неделю на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня. Такое решение в компании объяснили "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".

Об этом компания официально сообщила в пресс-релизе.

Работники компании перейдут на сокращенную рабочую неделю в июне.

Сотрудникам также будут предложены временные общественные работы.

"Также для сохранения уровня доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели руководство АВТОВАЗа совместно с Губернатором Самарской области обратились за поддержкой в Правительство России с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка АВТОВАЗа, с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета. Данные средства уже выделены", — говорится в сообщении.

Напомним, французский автопроизводитель Renault снова решил прекратить работу завода в Москве.

Читайте также: