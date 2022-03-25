Российская "Северсталь" не смогла выплатить купон по облигациям в долларах

Российская "Северсталь" не смогла выплатить купон по облигациям в долларах

В компании думают, как избежать дефолта.

Платежный агент Citibank отклонил платеж компании "Северсталь" размером $12,6 млн из-за санкций в отношении владельца компании Алексея Мордашова. Компания сейчас в поисках альтернативы, чтобы избежать дефолта.

Об этом пишет RBC.

Также читайте Агентство S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

Невыплата купона (или блокировка платежа со стороны платежного агента) может завершиться дефолтом по облигациям, а затем кросс-дефолтом по всем долгам компании.

После этого все долги стают срочными для погашения. Общий долг "Северстали" на 31 декабря 2021 года составил $1,8 млрд.

Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия вскоре не сможет расплатиться со своими долгами.

Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями.

Читайте также: