Российская "Северсталь" не смогла выплатить купон по облигациям в долларах

В компании думают, как избежать дефолта.
Платежный агент Citibank отклонил платеж компании "Северсталь" размером $12,6 млн из-за санкций в отношении владельца компании Алексея Мордашова. Компания сейчас в поисках альтернативы, чтобы избежать дефолта.
Об этом пишет RBC.
Невыплата купона (или блокировка платежа со стороны платежного агента) может завершиться дефолтом по облигациям, а затем кросс-дефолтом по всем долгам компании.
После этого все долги стают срочными для погашения. Общий долг "Северстали" на 31 декабря 2021 года составил $1,8 млрд.
Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия вскоре не сможет расплатиться со своими долгами.
Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями.
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