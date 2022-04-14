"Надеюсь, что частью ЕС скоро станет Украина" — президент Польши

Дуда говорит, что лидеры делают все, чтобы Украина участвовала в различных объединениях международного характера, прежде всего, стала членом ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина в скором времени станет частью Евросоюза.

Об этом польский президент сказал Дуда на брифинге 13 апреля с лидерами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Я надеюсь, что частью ЕС вскоре станет Украина, как свободное, суверенное, независимое государство, которое само будет решать свою судьбу и будет принимать свои решения", — высказался Дуда.

По его словам, Польша, Литва, Латвия и Эстония делают все для того, чтобы поддержать не входящую в НАТО Украину, но является братским государством.

"Мы делаем все для Украины, которая не входит в НАТО, но является братским нам государством, чтобы ее поддержать, чтобы поддержать украинцев: и тех, кто находится в наших странах, и тех, кто сегодня остается в Украине, и тех, кто борется против российской агрессии, чтобы Украина выстояла, была независимым, суверенным государством, которое будет развиваться свободно, согласно воле своих граждан, и будет принадлежать к сообществу демократических государств, будет участвовать в различных объединениях международного характера, в первую очередь, будет членом ЕС", — пояснил Дуда.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.

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