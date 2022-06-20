Під Луцьком військовий підірвався на гранаті: випала з кишені

У селі Зміїнець Луцького району на перехресті біля зупинки громадського транспорту чоловік підірвався на гранаті.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Це сталося у післяобідню пору 19 червня. Зі слів свідків, чоловік мав при собі гранату, яка випала у нього з кишені й здетонувала. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівки.

На місці події працювали медики та поліція.

Як зазначила речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук, підірвався військовослужбовець 1984 року народження. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.

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Раніше стало відомо, що в Одеській області двоє чоловіків посварилися під час застілля. У результаті вечеря закінчилася вбивством.

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