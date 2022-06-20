Під Луцьком військовий підірвався на гранаті: випала з кишені

У селі Зміїнець Луцького району на перехресті біля зупинки громадського транспорту чоловік підірвався на гранаті.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Це сталося у післяобідню пору 19 червня. Зі слів свідків, чоловік мав при собі гранату, яка випала у нього з кишені й здетонувала. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівки.
На місці події працювали медики та поліція.
Як зазначила речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук, підірвався військовослужбовець 1984 року народження. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Раніше стало відомо, що в Одеській області двоє чоловіків посварилися під час застілля. У результаті вечеря закінчилася вбивством.
Читайте також:
- Тіло залили бетоном і сховали на балконі: у Києві знайшли жінку, яка вважалася зниклою безвісно
- Зарізав, а труп накрив курткою: у Житомирі рецидивіст вбив жінку, з якою тільки-но створив стосунки
- До злочину готувався понад тиждень: на Житомирщині чоловік хотів перервати вагітність дружини, а потім вирішив отруїти